Москва, 9 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Новость о победе Дональда Трампа и поражении Хиллари Клинтон на выборах президента США вызвала аплодисменты в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. В ходе пленарного заседания депутат Вячеслав Никонов («Единая Россия») сообщил депутатам о том, что Клинтон поздравила своего противника с победой.

Duma.gov.ru На заседании Государственной думы РФ

«Коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента США, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент США», — сказал Никонов, его слова потонули в аплодисментах зала.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США — это «утро надежды» для всего мира, заявил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Сегодня для России и для всего мира — утро надежды. Надежды как на определенные позитивные подвижки в российско-американских отношениях, исходя из предвыборной риторики Трампа, так и на то, что будет свернута линия прежней администрации США на построение однополярного мира на крови», — сказал Слуцкий.

Хиллари Клинтон поздравила Дональда Трампа с победой на выборах, в телефонном разговоре она официально признала свое поражение.