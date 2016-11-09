Москва, 9 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) Владивосток прибыл новейший самоходный плавучий кран проекта «СПК-44 150». В ближайшее время на судне будет поднят влаг вспомогательного флота ТОФ и самоходный плавучий кран войдет в состав отряда судов обеспечения ТОФ, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Самоходный плавучий кран

Новейший уникальный кран имеет широкий спектр возможностей по выполнению различных видов грузоподъемных работ. Кран проекта СПК-44 150 предназначен для погрузки оружия на надводные корабли и подводные лодки, а также для перевозки грузов.

Это третье судно, прибывшее на ТОФ за последние два года. Первые два плавучих крана нового поколения уже выполняют задачи по обслуживанию новейших подводных крейсеров проекта «Борей».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время происходит перевооружение Вооруженных сил РФ новейшей техникой. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2016 году предстоит поднять уровень оснащённости Вооруженных сил РФ новейшим вооружением с 47% до 51%, а также повысить долю исправной техники с 89% до 92%.

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