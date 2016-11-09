Москва, 9 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа может привести к росту курса доллара на локальном валютном рынке до отметки 64,50 рублей и, возможно, до 65 рублей в ближайшие дни, отметил ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Курс евро также укрепится, полагает аналитик. «Евро может приблизиться к отметке 72 рубля. Победа Трампа воспринимается как риск для мировых фондовых площадок и в первую очередь для рынков стран с развивающейся экономикой. Мировые финансовые площадки негативно реагируют на победу Трампа. Российские фондовые индексы в рамках ухода от рисков также будут находиться под давлением», — говорит он.

«Трамп, возможно, более предпочтительный президент для России с политической точки зрения, но с точки зрения экономики неопределенность и непредсказуемость дальнейших действий будет некоторое время негативно сказываться на рынках», — считает эксперт.