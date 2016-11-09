Севастополь, 9 ноября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Севастополе в очередной раз напомнили о вероятной дате прямых выборов губернатора города. Прямые всенародные выборы губернатора Севастополя планируется провести в единый день голосования в сентябре 2017 года. Об этом говорилось в ходе общественных обсуждений 8 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Законодательном собрании в первом чтении приняты поправки в устав города, которыми утверждена норма всенародных выборов. В течение месяца, до второго чтения закона, в городе проходит процесс внесения поправок.

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«22 ноября планируем включить в повестку дня второе чтение законопроекта об изменении устава с учетом поступивших поправок. Планируем, что выборы состоятся в единый день голосования в сентябре 2017 года», — заявил зампред Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.

Во время общественного обсуждения о целесообразности введения прямых выборов губернатора высказались представители исполнительной и законодательной власти, общественной палаты, городской избирательной комиссии, политических партий и общественных движений, депутаты муниципальных образований, молодежного парламента.