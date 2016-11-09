Осло, 9 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Норвежский Стортинг одобрил очередной этап увеличения оборонного бюджета на 2017 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства королевства.

PRT Meymaneh Норвежские солдаты на боевой позиции

Согласно последнему соглашению партий, на военные расходы в следующем году выделят на 1,9 млн норвежских крон (€209 тысяч) больше. Напомним, ранее партии одобрили выделение дополнительных 300 млн крон (€33 млн). Таким образом, с учетом всех корректировок в следующем году оборонный бюджет составит порядка 51 млрд крон (€5,6 млрд).

Из ранее утвержденных 300 млн крон практически половина — 140 млн — пойдет на содержание специальной морской диверсионно-разведывательной группы в коммуне Харстад. Кроме того, значительная часть средств будет направлена на реализацию крупнейших оборонных проектов министра Ине Эриксен Сёрейде: покупку 52 истребителей F-35, строительство нового подводного флота, закупку разведывательных летательных аппаратов.

Как сообщает издание The Independent Barentsobserver, база Андойа в Нурланне, на которой сейчас расположены шесть патрульных P-3C Orion, будет закрыта в рамках долгосрочной оборонной программы. Объект выполнял как военные, так и гражданские функции; с него велось наблюдение за перемещением российских подлодок в Баренцевом и Норвежском морях. Новое поколение воздушных судов будет теперь базироваться севернее — в губернии Тромс.

На границе с Россией на базе гарнизона в Сёр-Варангере будет создано специальное диверсионно-разведывательное подразделение — рота рейнджеров. В ее составе 150 солдат-срочников и 46 офицеров. Всего же на данный момент контингент в Сёр-Варангере насчитывает 600 человек.

Напомним, корректировка бюджета на следующий год — это первый этап планомерного увеличения финансирования армии. Так, согласно долгосрочной программе модернизации и укрепления вооруженных сил, которую разработали в этом году, в течение последующих 20 лет расходы на содержание вооруженных сил увеличатся на 165 млрд крон (€18 млрд).