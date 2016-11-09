Москва, 9 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Следствием выборов нового главы Белого дома неизбежно станет перезагрузка во взаимоотношениях России и США. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, сообщает 9 ноября «Лайф».

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»Перезагрузка с США при новом президенте неизбежна. Другой вопрос, насколько она будет глубокой, позволит обновить российско-американские отношения, которые находятся в негативной фазе», — отметил политолог.

Пушков напомнил, что Дональд Трамп, в отличие от Барака Обамы, не раз заявлял об отсутствии негативного отношения в главе Российского государства. Кроме того, Трамп говорил о готовности наладить отношения с Россией, и он предпримет соответствующие действия, считает Пушков.

Также эксперт заявил, что на поражение Хиллари Клинтон повлияла ее политика запугивания избирателей «страшной Россией и ее президентом». Избиратели не поддержали экс-госсекретаря, так как не желали реализации ее внутренней политики.

«Многие посчитали, что Клинтон — это конфликт с Россией», — пояснил Пушков и добавил, что в Кремле тоже должны задуматься о перезапуске отношений с Вашингтоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, по данным предварительного подсчета голосов, выиграл выборы президента США. Он набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.