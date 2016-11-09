Волгоград, 9 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. ЛГБТ-митинги в поддержку сексуальных меньшинств в городах на юге России не состоятся. Заявки на их проведение отклонили в Волгограде, Астрахани и Элисте.

Etereuti Флаг сексуальных меньшинств

Так, заявка на проведение митинга в городе-герое Волгограде была подана в городской комитет по взаимодействию с гражданским обществом. Направлена была заявка организаторами подобных мероприятий из Москвы, сообщает «Комсомольская правда в Волгограде». Сама идея о месте, где собирались проводить свою акцию представители секс-меньшинств, не может не удивлять своим кощунством — площадь Павших Борцов.

Однако, как сообщили в мэрии города, организаторы не по форме составили заявление, и это послужило основанием для отказа. Кроме того, согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», такие мероприятия нарушают закон о запрете нетрадиционных половых отношений среди несовершеннолетних и их запрещено проводить там, где их могут увидеть дети.

Отказали организаторам ЛГБТ-митинга и в Астрахани. По информации «Астрахани FM», шествие в защиту декриминализации добровольных гомосексуальных отношений и легализации в России однополых браков планировали провести 15 ноября по улице Свердлова от улицы Калинина до улицы Горького. Заявлялось 300 человек участников. Но и здесь сторонники секс-меньшинств получили отказ.

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В Тюмени не разрешили проводить ЛГБТ-мероприятия

Не удалось согласовать проведение ЛГБТ-митинга и в столице Калмыкии. Как сообщили в администрации Элисты, и в этом городе на юге России заявлялось для участия в мероприятиях до 300 человек. Причем активисты-нетрадиционщики намеревались провести в городе два митинга и одно шествие. Запланированы они были на 14 ноября на улице Клыкова.

В отказе было пояснено, что в проведении данных мероприятий могут принять участие и несовершеннолетние дети. А согласно закону пропаганда подобных отношений среди несовершеннолетних запрещена. Примечательно, что и здесь обращение о проведении акций секс-меньшинств поступило из Москвы.

Напомним, заявки на проведение гей-парадов и ЛГБТ-митингов подавались в 48 городах России. Практически все регионы страны отказали в их проведении в связи с федеральным законом о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Стоит отметить, что ранее организаторы получили отказ в Орле, Курске и Рязани, Туле, Калуге, Иваново, Екатеринбурге. В октябре московский активист Николай Алексеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» проинформировал, что гей-парад разрешили провести в Калининграде.

Однако сегодня, 9 ноября, мэр Калининграда Александр Ярошук сообщил, что никакого разрешения дано не было. В эфире радио «Комсомольская правда» Ярошук заявил: «Мне позвонили со всей России, со всей Европы — откуда только звонков не было. Говорили: «Идиот, что ли, гей-парады разрешаешь?» А я ничего не разрешаю, и пока мэр, не будет гей-парадов».

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На Урале активистам ЛГБТ отказали в проведении публичных мероприятий