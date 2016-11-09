Екатеринбург, 9 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные распылили газовый баллончик в лицее №109,. В результате были отменены занятия, а детей пришлось временно эвакуировать из здания учебного заведения. На данный момент точное число пострадавших ещё не установлено, сообщили в горздраве корреспонденту ИА REGNUM.

de:Benutzer:Repat Газовые баллончики

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информация об инциденте поступила в органы полиции. «На данный момент сотрудники ОП №4 и инспектора ПДН ведут проверку в школе. Они выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев и учительский состав и устанавливают лиц причастных к данному правонарушению», — сообщили в полиции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области аналогичный инцидент произошёл в одной из школ Нижнего Тагила. Инцидент произошёл в конце октября в школе №9. Неизвестные распылили слезоточивый газ, в результате чего учащиеся были эвакуированы из здания, и пострадало 13 детей. После проветривания помещений в школе возобновились занятия. По факту распыления газового баллончика была организована прокурорская проверка.

Напомним, что в конце сентября в косулинской школе № 8 одна из учениц перед уроком разбрызгала содержимое газового баллончика. Тогда порядка 500 школьников были эвакуированы из здания, а 18 из них пострадали от действия слезоточивого газа.