Москва, 9 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победившему на выборах президента США республиканцу Дональду Трампу. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В телеграмме В. Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

Помимо этого, он также выразил уверенность, что «выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества».

Путин пожелал Трампу успехов «в столь ответственной деятельности во главе государства».

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших 8 ноября в США. Согласно итогам выборов, Трамп победил в ключевых американских штатах, а также заручился поддержкой 276 выборщиков, тогда как его соперница Хиллари Клинтон была поддержана 218 выборщиками.