Барнаул, 9 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Следователям СУ СК РФ по Алтайскому краю удалось полностью доказать причинно-следственную связь между противоправными действиями мужчины, избившего своего 9-летнего сына и смертью 2-летнего пасынка, погибшего 13 лет назад. Все началось с заявления о том, что 38-летний житель Ребрихинского района в феврале 2016 года избил собственного 9-летнего сына. Причем правоохранительные органы об этом известила не мать ребенка, а ее родственница. Только в ходе проведения следственных действий женщина созналась в возможном причастии мужа к лишению жизни ее 2-летнего сына в 2003 году. Тогда, как выяснилось, сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил 2-летнего пасынка только за то, что ребенок уронил бокал на пол. Смерть малыша наступила через несколько дней.

Sfhr.ru Молчание

Несмотря на отрицание вины обвиняемого и давности содеянного, воссоздать картину произошедшего помогли назначенные и тщательно проанализированные судебные экспертизы. Они показали наличие на теле погибшего ребенка множественных телесных повреждений, в том числе — черепно-мозговой травмы.

По данным Службы Новостей FM-Продакшн, после смерти сына от побоев жена родила тирану еще двоих детей. За убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ) суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всплеск преступлений против детей в регионе наблюдался в первом полугодии 2015 года. Тогда было возбуждено 104 уголовных дела. От преступных посягательств со стороны близких, членов семей, пострадали 9 несовершеннолетних. Еще об одном шокирующем случае следственные органы сообщали в марте 2016 года. Невероятное по своей жестокости преступление совершил 22-летний житель Алтайского края: оставшись дома один с годовалой девочкой — дочерью сожительницы — мужчина до смерти забил ребенка за рассыпанную по комнате золу из печи.