Чебоксары, 9 ноября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Поволжье дешевеет вторичное жилье. Отрицательная динамика с января по октябрь 2016 года наблюдалась в 13 регионах округа, максимальный темп снижения стоимости жилья зарегистрирован в Чувашии. Цены на вторичном рынке выросли только в Башкирии, сообщили ИА REGNUM в аналитическом центре SRG.

SRG Динамика средневзвешенной стоимости квадратного метра жилой недвижимости в регионах Поволжья

По итогам анализа установлено, что в Чувашии темп падения составил 7,6%, что в абсолютном выражении составило 3,2 тыс. рублей. На октябрь 2016 года средневзвешенная стоимость на вторичном рынке недвижимости составила 39,4 тыс. рублей за 1 кв. метр, за месяц снижение стоимости зафиксировано на уровне 0,25%.

Значительное снижение цен зафиксировано также в Мордовии и Самарской области. Средняя стоимость квадратного метра в этих субъектах снизилась соответственно на 4,94% и 4,51%, что в абсолютном выражении составило 2,3 тыс. рублей. В Саратовской области, Удмуртии и Марий Эл по сравнению с началом текущего года стоимость жилой недвижимости снизилась не более чем на 4,5%. В пределах 2% подешевела недвижимость в Ульяновской области, Кировской области, Пермском крае и Татарии.

По сравнению с началом 2016 года увеличение средневзвешенной стоимости «квадрата» жилой недвижимости зафиксировано в Башкирии. Здесь средняя стоимость квадратного метра выросла на 2,25% (или на 1 071 рублей), составив по итогам октября 48,8 тыс. рублей.