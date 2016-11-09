Москва, 9 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Госдума проголосовала за освобождение Михаила Сухова от должности члена Совета директоров ЦБ РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Cbr.ru Михаил Сухов

Как подчеркнул глава комитет Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комитетом было рассмотрено представление руководителя ЦБ об освобождении Михаила Сухова от должности члена Совета директоров Банка России до истечения срока полномочий в связи с увольнением из Банка России по собственному желанию. Комитет единогласно проголосовал за это решение, отметил глава комитета.

Ранее Михаил Сухов был освобожден от должности зампреда ЦБ. В Банке России он курировал вопросы банковского надзора.

Предполагается, что Сухов займет должность зампреда правления ВТБ.