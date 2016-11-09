Москва, 9 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Коллегия Счетной палаты РФ утвердила заключение на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом России, сообщается на сайте контрольного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

При подготовке заключения учитывалась необходимость реализации положений Послания президента России Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года в отношении бюджетной политики, стратегических целей развития России, сформулированных в президентских указах от 7 мая 2012 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года и других программных документов.

При подготовке заключения были использованы результаты 142 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, проведенных в 98 субъектах бюджетного планирования, главных распорядителях средств федерального бюджета и иных участниках бюджетного процесса.

С полным текстом заключение Счетной палаты РФ на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» можно ознакомиться по ссылке.