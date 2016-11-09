Брюссель, 9 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, который, по предварительным итогам голосования, победил на президентских выборах в США, заслуживает уважения всех институтов Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Европарламента Мартин Шульц в столице Бельгии.

Claude TRUONG-NGOC Мартин Шульц

«Новоизбранный президент США Дональд Трамп заслуживает полного уважения всех институтов Евросоюза», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. В настоящий момент у миллиардера 276 голосов при 270, необходимых для победы.

У его соперницы-демократки Хиллари Клинтон пока 218 голосов выборщиков.

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