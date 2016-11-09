Москва, 9 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В настоящее время на территории России уровень заболеваемости респираторными инфекциями остается низким. Превышение эпидпорога зарегистрировано в восьми городах, сообщили в Роспотребнадзоре.

PlizaClrisw Прививка

Иммунизация населения против гриппа завершается. По состоянию на 4 ноября в целом по стране привиты против гриппа более 49,3 млн человек (34% от численности населения), из них более 13,8 млн — дети.

Кроме того, в большинстве субъектах РФ дополнительно проводится иммунизация против гриппа за счет средств региональных, муниципальных бюджетов, а также организаций и индивидуальных предпринимателей.

Так, из других источников суммарно привиты более 5,1 млн человек, в том числе за счет средств работодателей — более 3,5 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этом году, по данным специалистов Всемирной организации здравоохранения, ожидается распространение «гонконгского гриппа». Напомним, прошлой зимой в России был очень тяжелый вирус гриппа, от которого умерли 663 человека.