Владивосток, 9 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Администрация Приморского края открестилась от долгов Приморского театра оперы и балета перед кредиторами, с которыми учреждение не расплатилось до момента становления Приморской сценой Мариинского театра. Чиновники утверждают, что работу, связанную с прекращением деятельности учреждения, ведут именно они, однако за расчёты с подрядчиками ответственности не несут, сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора краевого департамента культуры Максим Бурдело.

Urosario.edu.co Долг

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«Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2016 год» субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ КГАУК «Приморский театр оперы и балета» не предусмотрены, приносящая доход деятельность не осуществляется», — говорится в письме.

Чиновники пишут, что именно департамент ведёт работу, которая связана с прекращением деятельности Приморского театра оперы и балета. Однако при этом вопросы по исполнению судебных решений и определению невыплаченных сумм просят адресовать ликвидационной комиссии театра.

«С 2013 по 2015 годы финансовое обеспечение театра в пределах бюджетных ассигнований из краевой казны было исполнено в полном объёме. Субсидии перечислялись на лицевые счета, открытые автономному учреждению в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю», — утверждает Максим Бурдело.

Следом же указано, что Приморский театр оперы балета мог самостоятельно приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. На основании чего, всё в тех же 2013−2015 годах по своим обязательствам учреждение ответственность несло самостоятельно и расчёты с подрядчиками должно было производить своевременно.

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Как сообщало ИА REGNUM, один из кредиторов, ООО «Интернейшнл Бизнес Центр», в феврале 2013 года заключил с Приморским театром оперы и балета несколько договоров и все обязательства по ним выполнил в полной мере. В декабре 2015 года какие-либо платежи прекратились, а в январе 2016 года на базе краевого госучреждения была образована Приморская сцена Мариинского театра.

Официальный представитель прокуратуры Приморского края Екатерина Ольховская 31 октября заявила, что по факту размещения в СМИ сведений о неисполнении Приморский театром оперы и балета обязательств перед кредиторами организована прокурорская проверка.