Вашингтон, 9 ноября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Одержавший победу на выборах в США республиканец Дональд Трамп не стал исключать возможность своего выдвижения на второй срок, сообщает Fox News.

Цитата из м/ф «Винни-пух идёт в гости». Реж. Фёдор Хитрук. 1971. СССР Аппетит приходит во время еды

С таким заявлением избранный президент США выступил в Нью-Йорке на митинге своих сторонников.

«Мы сделаем замечательную работу. Я с нетерпением жду вступления в должность президента», — заявил он. «Возможно, через четыре года или даже восемь лет вы скажете, что это было не напрасно», — добавил он.

Напомним, с победой своего соперника уже поздравила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.