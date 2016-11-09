Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Сильный циклон с порывистым ветром и мокрым снегом обесточил более двух десятков населенных пунктов Сахалинской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Без света остаются жители Невельского, Холмского, Томаринского, Тымовского и Углегорского районов. На ликвидации аварий работают 18 бригад «Сахалинэнерго», в их составе 74 специалиста и 24 единицы техники.

Во избежании аварий остановлено движение на части автомобильных трасс островного региона. Паромная переправа Ванино — Холмск закрыта до улучшения погодных условий. Аэропорт Южно-Сахалинска пока работает в штатном режиме.

Штормовые предупреждения отправлены всем капитанам судов, следующих в порты Сахалина или Хабаровского края, с указаниями укрыться от шторма в тихих гаванях.

По другую сторону побережья Татарского пролива, в Свободном порту Ванино, подача электроэнергии пока не прерывалась, однако жители, на всякий случай, приготовили свечи и фонари, а также запаслись питьевой водой на случай обесточивания объектов коммунальной инфраструктуры.