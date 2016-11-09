Москва, 9 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола, касавшееся влияния на выборы в США российского лидера Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Сначала Администрация Обамы назначала этих «макфолов» на ответственные должности и вверяла им управление не только своей страной, но и многими вассальными государствами, а потом, когда ситуация стала патовой, начала кричать, что во всём виновата Москва», — написала Захарова на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в твиттере Майкла Макфола появилось сообщение, утверждавшее, что за исходом президентской гонки в США стоит президент России Владимир Путин. Позже публикация была удалена из соцсети.