Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Чиновники ростовской администрации заявили о полной боевой готовности к предстоящим холодам. Никакие капризы матушки-зимы не должны вызвать в городе чрезвычайных ситуаций, а тщательность уборки наледи и снега будет под зорким «оком» системы «Безопасный город». Об этом сообщил журналистам заместитель главы администрации областного центра по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Зима

Особое внимание, по словам Арцыбашева, будет уделено тротуарам и дворам. По-прежнему спрос за уборку снега будет с управляющих компаний и ТСЖ. Их готовность к зиме проверят до конца ноября, а в зимние месяцы контролировать их будут сами жильцы.

Расчищать транспортные артерии донской столицы зимой будет спецтехника. 126 машин будут не только обрабатывать дороги, но и расчищать их. Также в коммунальном автопарке имеется 41 самосвал, 43 мини-погрузчика, 26 фронтальных погрузчиков, восемь снегометателей и вездеходов, а также специальный скалыватель льда, с помощью которого будут ликвидировать наледь на дорогах.

У властей разработан даже план действий в случае возникновения ЧП, но их постараются не допустить. Без внимания не оставят чиновники обращения, размещенные на сайте городской администрации в разделе «Благоустройство».

Напомним, что с января 2015 года в Ростове-на-Дону за неубранный снег организации штрафуют. В начале текущего года было возбуждено несколько десятков дел об административном правонарушении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошлой зимой снег порадовал ростовчан только ближе к Новому году — в ночь на 29 декабря. Десятки спецмашин вывезли тысячи тонн выпавших осадков. Но, несмотря на это, многокилометровых пробок избежать в областном центре не удалось.

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