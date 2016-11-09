Вашингтон, 9 ноября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Победивший на выборах в США Дональд Трамп заявил, что бывшая первая леди США поздравила его 9 ноября с победой в президентской гонке, сообщает NDTV.

Roger H. Goun Хиллари Клинтон

«Мне только что позвонила секретарь Клинтон. Она поздравила нас с нашей победы, и я поздравил её с тем, что она боролась усердно», — отметил он.

«И я поздравил ее и ее семью за эту сложную кампанию. Она сражалась очень усердно», — сказал Трамп, которого СМИ уже назвали 45-м президентом США.