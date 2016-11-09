Оренбург, 9 ноября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области усиливают контроль за реализацией программ по проведению капитального ремонта и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Ход реализации программ был рассмотрен на еженедельном областном совещании. В ходе него отмечено: руководство области держит ход реализации программ на особом контроле. Первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин на видеоселекторе обсудил ситуацию по выполнению программ с главами проблемных муниципалитетов. Ранее несколько муниципалитетов сорвали программные мероприятия. Причинами этого стали ненадлежащая подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, а также нарушение сроков выполнения этих контрактов.

В частности, проблемы с заключением контрактов имеются в Абдулинском и Сорочинском городских округах, в Переволоцком районе, а также в Медногорске и Новотроицке. Кроме того, напряжённая ситуация отмечена в Гайском городском округе.

Правительство области в результате приняло решение совместно с органами прокуратуры усилить контроль в этом направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года власти региона планируют капитально отремонтировать 1017 многоквартирных домов общей площадью 2,87 миллиона квадратных метров. Улучшить условия проживания смогут более 102 тыс. оренбуржцев.