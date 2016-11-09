Калуга, 9 ноября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. 35-летняя жительница Калуги предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему месячному сыну. Как сообщил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по г. Калуга СУ СКР по Калужской области Александр Вдовин, 4 июля 2016 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения легла спать на диван, положив рядом с собой своего месячного сына, и во сне придавила ребенка собой. В результате малыш скончался.

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Теперь беспечной матери грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Магдагачинском районе Амурской области также женщина случайно во сне задавила своего новорожденного ребенка. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. 27-летняя мать ребенка после выписки из роддома, не имея постоянного места жительства и работы, временно остановилась в частном доме районного центра у своей подруги, проживающей с сожителем. Врачи, опасаясь отправлять малыша «в никуда», предложили женщине пожить некоторое время в больнице до решения своих жилищных и материальных проблем, но на это предложение женщина сразу же ответила отказом. После выписки из роддома во время проживания в доме у подруги обвиняемая спала с новорожденным малышом в одной постели — на узкой односпальной кровати с металлической сеткой. Обратив внимание на данное обстоятельство, работники комплексного центра социального обслуживания населения предложили женщине забрать бесплатно детскую кроватку-качалку и укладывать младенца спать отдельно, но она отказалась.

Было также установлено, что у этой женщины уже есть семилетняя дочь, которая была направлена в социальный приют села Черняево Магдагачинского района: мать злоупотребляла спиртным, не занималась дочерью, в конце концов, просто бросила ребенка одного.

Кстати, на вопрос журналиста, может ли мама нечаянно задушить во сне ребенка, известный перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию из Белоруссии Людмила Губская сказала: «При сознательно и правильно организованном совместном сне это исключено — у женщины от природы крайне силен механизм контроля за собой и ребенком. Благодаря материнским гормонам кормящая мама спит очень чутко, даже если до рождения ребенка характер сна был иным. Статистика показывает, что задавить ребенка во время сна могут только мамы, находящиеся в состоянии опьянения, под действием разного рода препаратов, а также мамы, уснувшие рядом с ребенком случайно, из-за сильной усталости».