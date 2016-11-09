Москва, 9 ноября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Налоговая нагрузка на недвижимость, а правильнее — на собственников или правообладателей недвижимого имущества, будет расти в ближайшие годы и без внесения поправок правительства РФ в законодательство о кадастровой оценке. Условия для этого уже созданы в результате перехода на исчисление имущественного налога от кадастровой стоимости и постоянного ежегодного прироста налоговых платежей в течение 5 лет. Поэтому, даже в условиях действия моратория на пересчет кадастровой стоимости, работает механизм ежегодного увеличения налоговой нагрузки, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры «Управление проектами и программами» РЭУ им Г.В.Плеханова Носов Сергей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По его мнению, «мораторий на работы по кадастровой оценке «заморозил» на сложившемся уровне и заниженные (в некоторых случаях) и завышенные (в большинстве случаев, в условиях снижения рыночных цен) кадастровые оценки».

«Идея о передаче полномочий по выполнению государственной кадастровой оценки государственным бюджетным учреждениям не является новой. Государственную кадастровую оценку должны выполнять государственные предприятия. И отвечать за результаты такой оценки должно также государство, пусть и в лице своих бюджетных учреждений. Нынешняя ситуация, когда суды и комиссии по досудебному урегулированию споров о величине кадастровой стоимости завалены делами по оспариванию кадастровой стоимости является явно нездоровой. И если количество жалоб, инициированных гражданами и юридическими лицами за последний год выросло в 2 раза, то количество споров по инициативе местных органов самоуправления и государственной власти выросло в 10−15 раз. А представители органов власти оспаривают величину кадастровой стоимости конечно же не в сторону ее снижения», — пояснил Носов.

«Складывающаяся экономическая ситуация в регионах страны явно не самая благоприятная для реализации инициатив по увеличению налоговых нагрузок на юридических лиц, а особенно, на граждан в условиях, когда доходы не растут, а снижаются, в некоторых случаях до 70%. Ясно, что эти действия ведут к повышению социальной напряженности в обществе», — отметил эксперт.

«Психологически негативное воздействие и дискомфорт ощущается гражданами в результате постоянного роста финансового прессинга: сначала был введен земельный налог от кадастровой стоимости, затем — платежи на капитальный ремонт, потом — имущественный налог от кадастровой стоимости, теперь еще инициативы по введению дифференцированного налога на доходы физических лиц, что опять по увеличению налоговой нагрузки. Приоритетной задачей бюджетной политики должно быть не увеличение платежей с граждан, а стимулирование развития и повышение эффективности экономики, снижение уровня безработицы и теневого сектора», — считает Носов.

«В складывающихся непростых условиях наиболее удачным моментом для реализации ранее высказывавшегося предложения о некотором налоговом послаблении гражданам, а именно — отмены земельного налога на садоводческие участки, площадью до 6 соток, возделанные руками трудолюбивых садоводов-энтузиастов. Такой шаг будет исключительно положительно воспринят обществом и приведет к позитивным последствиям, а выпадающие доходы бюджетов будут с лихвой замещены ежегодно растущими имущественными налогами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ планирует внести поправки в законодательство о кадастровой оценке. Это может привести к росту налоговой нагрузки на недвижимость. Изменения подразумевают, что регионы смогут самостоятельно принимать решение о пересмотре кадастровой стоимости, к которой привязана величина налога на недвижимость. Сейчас действует мораторий на повышение кадастровой оценки до 2020 года. Предполагается, что субъекты России должны будут дать ответ до 20 декабря 2016 года.

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