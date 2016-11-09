В Чувашии за падение стены на строителей ответит директор фирмы
Чебоксары, 9 ноября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Чувашии направлено в суд уголовное дело по факту ЧП на стройке, где упала кирпичная перегородка и ранения получили четверо рабочих. Обвинение в нарушении правил охраны труда предъявлено 36-летнего директора одной из местных коммерческих организаций, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.
ЧП произошло 12 июля 2016 года во время реконструкции помещения здания бывшего магазина. «В ходе ремонта часть демонтируемой пятиметровой кирпичной перегородки упала на четверых вольнонаемных рабочих в возрасте от 18-ти до 53-х лет. В результате одному из них — 44-летнему мужчине — был причинен тяжкий вред здоровью, троим другим пострадавшим легкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести», — сказал Олег Дмитриев.
Уголовное дело заведено на директора фирмы. По версии следствия, обвиняемый не разработал проект производства работ и допустил к ремонтно-строительным работам разнорабочих, не обученных соответствующим правилам охраны труда и техники безопасности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в настоящее время Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике также решается вопрос о привлечении к административной ответственности самой организации.
По данным Минтруда Чувашии, в республике за 8 месяцев 2016 года травмы на производстве получили 118 работников, из них 13 погибли, 13 получили тяжелые травмы (за аналогичный период 2015 года соответственно 159, 17 и 23). Зарегистрирован один групповой несчастный случай, где 1 человек погиб, один получил легкие травмы. Среди пострадавших — 71 мужчина (60,2%). Наиболее высокий уровень травматизма наблюдается в обрабатывающих производствах, где за отчетный период зарегистрировано 42 пострадавших (или 35,6% от общего количества пострадавших), транспорте и связи (16, или 13,5%), строительстве (13, или 11%), образовании (7, или 6%). Среди пострадавших в состоянии алкогольного опьянения находились шесть работников. По видам несчастных случаев преобладают случаи с травмами, полученными в результате падения с высоты: 48 случаев или 40,7% от общего количества пострадавших.
Основные причины несчастных случаев в Чувашской Республике — нарушение требований охраны труда, неудовлетворительное техническое состояние зданий, недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация производства, нарушение правил дорожного движения.