Чебоксары, 9 ноября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Чувашии направлено в суд уголовное дело по факту ЧП на стройке, где упала кирпичная перегородка и ранения получили четверо рабочих. Обвинение в нарушении правил охраны труда предъявлено 36-летнего директора одной из местных коммерческих организаций, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Пресс-служба СУСК по Чувашии Рухнувшая стена в здании бывшего магазина в Новочебоксарске

ЧП произошло 12 июля 2016 года во время реконструкции помещения здания бывшего магазина. «В ходе ремонта часть демонтируемой пятиметровой кирпичной перегородки упала на четверых вольнонаемных рабочих в возрасте от 18-ти до 53-х лет. В результате одному из них — 44-летнему мужчине — был причинен тяжкий вред здоровью, троим другим пострадавшим легкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести», — сказал Олег Дмитриев.

Уголовное дело заведено на директора фирмы. По версии следствия, обвиняемый не разработал проект производства работ и допустил к ремонтно-строительным работам разнорабочих, не обученных соответствующим правилам охраны труда и техники безопасности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в настоящее время Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике также решается вопрос о привлечении к административной ответственности самой организации.

По данным Минтруда Чувашии, в республике за 8 месяцев 2016 года травмы на производстве получили 118 работников, из них 13 погибли, 13 получили тяжелые травмы (за аналогичный период 2015 года соответственно 159, 17 и 23). Зарегистрирован один групповой несчастный случай, где 1 человек погиб, один получил легкие травмы. Среди пострадавших — 71 мужчина (60,2%). Наиболее высокий уровень травматизма наблюдается в обрабатывающих производствах, где за отчетный период зарегистрировано 42 пострадавших (или 35,6% от общего количества пострадавших), транспорте и связи (16, или 13,5%), строительстве (13, или 11%), образовании (7, или 6%). Среди пострадавших в состоянии алкогольного опьянения находились шесть работников. По видам несчастных случаев преобладают случаи с травмами, полученными в результате падения с высоты: 48 случаев или 40,7% от общего количества пострадавших.

Основные причины несчастных случаев в Чувашской Республике — нарушение требований охраны труда, неудовлетворительное техническое состояние зданий, недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация производства, нарушение правил дорожного движения.