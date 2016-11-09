Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Специалисты агентства по рыболовству Сахалинской области 8 ноября посетили Долинский район на юге острова. Серия таких поездок организована для разъяснения жителям муниципалитетов поправок в Правила рыболовства, связанных с открытием вылова водных биоресурсов в прибрежной шестимильной зоне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк. Рыбацкие лодки и рыбаки. 1873

На встрече в Долинске заместитель руководителя агентства Сергей Ом рассказал рыбакам-любителям и промышленникам о новых правилах и сути прибрежного эксперимента. Разговор прошел в форме диалога — у жителей было много вопросов к гостям из островной столицы.

«Основной вопрос промышленников как в Долинском, так и в других районах области, — возможность осуществления прибрежного рыболовства на акваториях не принадлежащих им рыбопромысловых участков. Если говорить о тихоокеанском лососе, то тут позиция однозначна — только на своих РПУ. Что касается других видов рыб, той же камбалы или наваги, то точного ответа пока нет, это не в нашей компетенции. Но мы уже работаем с Сахалино-Курильским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, ждем от них ясности — могут ли промышленники добывать ресурсы на любых участках побережья Восточного Сахалина, имея доли квот на вылов тех или иных объектов», — отметил Сергей Ом.

Рыбаков-любителей больше всего интересовало разрешение спуска на воду лодок на береговой полосе. Водный кодекс разрешает делать это только вспециально оборудованных зонах, но на Сахалине таких в открытом доступе пока нет. Сейчас рыболовы спускают лодки вручную или в порт-ковшах. Однако они считают, что промышленники могли бы пустить их на территории своих рыболовецких станов, где оборудованы специальные места. Предприниматели же отказываются: рыболовы зачастую не слишком заботятся о чистоте.

«Дебатов было много, на часть вопросов мы ответили сразу, часть взяли на заметку. Будем продолжать поездки в течение ноября», — отметил Сергей Ом.

Он также добавил, что все вопросы будут обсуждаться и прорабатываться с компетентными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, упрощение добычи водных биоресурсов в прибрежной шестимильной зоне инициировал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Предложение поддержало руководство страны, и в августе были внесены поправки в Правила рыболовства. Они сняли ряд административных барьеров как для рыбаков-любителей, так и для небольших коммерческих компаний. Это позволило снабдить сахалинцев и курильчан рыбой по доступной цене и обеспечить занятость населения в прибрежных районах.