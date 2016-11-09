Вашингтон, 9 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал поддерживать хорошие отношения с теми государствами, которые готовы идти навстречу США, сообщает Fox News.

Gage Skidmore Дональд Трамп

С таким заявлением он выступил в Нью-Йорке после объявления предварительных результатов президентской гонки. Он также подчеркнул, что хотя интересы США будут на первом месте, Вашингтон будет относиться справедливо к другим странам.

Напомним, ранее соперник Трампа из Демократической партии Хиллари Клинтон признала свое поражение в ходе телефонного звонка Трампу.