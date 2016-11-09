Берлин, 9 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Глава комитета Бундестага по внешним делам Норберт Реттген заявил, что правительство Германии не знает, чего можно ожидать от республиканца Дональда Трампа, если он выиграет президентские выборы, сообщает 9 ноября Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Сейчас мы осознаем, что мы понятия не имеем, что будет делать этот президент США… С геополитической точки зрения мы находимся в очень неопределенной ситуации», — сказал Реттген.

Как передавало ИА REGNUM, в США в данный момент проходят 58-е выборы президента. Также американцы избирают новых членов палаты представителей и часть сенаторов Конгресса США, ряд губернаторов штатов и мэров в крупных городах.

Лидер «Национального фронта Франции» Марин Ле Пен уже поздравила республиканца Трампа с победой в президентских выборах США.