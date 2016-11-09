Вашингтон, 9 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Республиканцы в день общенациональных федеральных выборов взяли большинство в Сенате — верхней палате Конгресса США. По данным The Washington Post, они заняли 51 место из 100, демократы — 47 мест.

UpstateNYer Вашингтон Здание Конгресса

Ранее Республиканская партия сохранила за собой контроль за нижней палатой Конгресса — Палатой представителей. В Палате представители Республиканской партии получили 224 места, для большинства необходимо 218 мест.

В настоящий момент у кандидата в президенты США Дональда Трампа 276 голосов выборщиков при 270 необходимых. Ведущие американские СМИ уже объявили его победителем, соперница Трампа Хиллари Клинтон также поздравила миллиардера с победой.