Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Бойцы студенческих отрядов Санкт-Петербурга помогут городским службам в уборке снега. Об этом сообщили 9 ноября в городском штабе студенческих отрядов.

Чайльд Гассам. Уборка снега, Новая Англия . 1905

Напомним, 7−8 ноября на Северную столицу обрушился сильнейший снегопад. Выпало более 30 сантиметров снега, что привело к коллапсу на городских дорогах.

«Бойцы студотрядов вызвались помочь детским садам, школам, больницам и поликлиникам, а также другим социальным объектам и памятникам справиться со стихией», — пояснили в штабе.

Как сообщается, студентам выдадут лопаты и другое необходимое оборудование, а после работы напоят горячим чаем с пирогами.

9 ноября студенты выйдут на уборку Петроградского района, 10 ноября — Приморского, 11 ноября — Василеостровского.

Начало работ сегодня намечено на 14:30. Общее количество работающих 9 ноября составит 30 человек.