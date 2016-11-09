Студенты в Петербурге взялись за лопаты
Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Бойцы студенческих отрядов Санкт-Петербурга помогут городским службам в уборке снега. Об этом сообщили 9 ноября в городском штабе студенческих отрядов.
Напомним, 7−8 ноября на Северную столицу обрушился сильнейший снегопад. Выпало более 30 сантиметров снега, что привело к коллапсу на городских дорогах.
«Бойцы студотрядов вызвались помочь детским садам, школам, больницам и поликлиникам, а также другим социальным объектам и памятникам справиться со стихией», — пояснили в штабе.
Как сообщается, студентам выдадут лопаты и другое необходимое оборудование, а после работы напоят горячим чаем с пирогами.
9 ноября студенты выйдут на уборку Петроградского района, 10 ноября — Приморского, 11 ноября — Василеостровского.
Начало работ сегодня намечено на 14:30. Общее количество работающих 9 ноября составит 30 человек.