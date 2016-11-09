Москва, 9 ноября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Санкции в отношении шести депутатов Госдумы со стороны ЕС являются ничем не оправданным коллективным наказанием населения Крыма. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 9 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В Москве известно о решении Совета ЕС от 8 ноября о расширении персональных санкций против российских физических лиц за счет включения в ЕСовский «черный список» шести депутатов Государственной Думы седьмого созыва от Крыма и Севастополя. Ограничительные меры ЕС в отношении жителей Крыма и Севастополя воспринимаем как ничем не оправданное коллективное наказание населения этого региона за свободное демократическое изъявление воли. Вопрос с возвращением полуострова в состав Российской Федерации решен окончательно, и его жители абсолютно легитимно избрали своих представителей в российский парламент», — говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, рестрикции против депутатов Госдумы «не будут способствовать восстановлению нормального диалога между законодательными органами России и ЕС, который так востребован на нынешнем непростом этапе российско-ЕСовских отношений»: «Российская сторона предпримет соответствующие ответные меры».

Напомним, ранее Совет ЕС принял решение о введении персональных санкций в отношении шести депутатов Госдумы. В список были включены депутаты от Крыма Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.