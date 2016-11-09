Хабаровск, 9 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Первым и пока единственным резидентом Свободного порта Корсаков стала компания «Южный терминал» — в конце октября наблюдательный Совет принял в отношении этой компании положительное решение, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Другие резиденты в корсаковскую гавань пока не спешат.

Varpe.org Свободный порт Корсаков

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«Южный терминал» намерен заниматься судостроением. «Мы хотим добиться поднятия бизнеса. Сейчас развивается только торговый, посреднический и другие виды деятельности. Но к промышленности это не относится. Мы, безусловно, приветствуем любой вид бизнеса. Режим Свободного порта предусматривает возможность стать резидентом и получить установленные преференции как для крупного, так и для малого бизнеса. Но нашему региону в первую очередь нужна промышленность. Мы хотим, чтобы стало развиваться судостроение и сопутствующий ему судоремонт, чтобы стали развиваться рыбодобывающие и рыбообрабатывающие предприятия. Нам нужно создать большой центр, который будет собирать товары и затем дальше их развозить. Также мы хотим видеть на территории округа, вошедшего в состав Свободного порта Владивосток, крупные сельхозпредприятия», — считает заместитель министра экономического развития Сахалинской области Андрей Речкин.

По словам Речкина, перечисленные виды бизнеса призваны поднять экономику региона. В настоящее время островные власти готовят документы на включение в состав Свободного порта Владивосток городов Невельск, Холмск, Шахтерск, Александровск-Сахалинский. Однако главным проектом все равно остается Свободный порт Корсаков.

На заседании Общественного Совета при министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края обсудили работу и состояние морских портов региона.

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«В Хабаровском крае 6 морских портов. Это Охотск, Николаевск-на-Амуре, мыс Лазарева, Ванино, Советская Гавань. Мыс Лазарева давно не работает, сооружения и административные здания развалены, пирс ржавый, с глубинами до полутора метров из-за песчаных заносов. Для эксплуатации он не пригоден», — сообщил заместитель руководителя Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» Леонид Теребиж.

Падает грузооборот порта Охотск, порта Николаевск-на-Амуре.

Морские ворота региона — морской порт Ванино. Здесь осуществляют деятельность ОАО «Ванинский морской торговый порт», АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» СУЭК, строится новый угольный комплекс компании «Сахатранс», в ближайшее время планирует начать строительство еще одного терминала по перевалке угля ООО «Дальневосточный Ванинский порт» (ТЭПК Руслана Байсарова).

В октябре текущего года АО «Дальтрансуголь» погрузило на флот 100-миллионную тонну угля, что является рекордом для 8 лет деятельности среди дальневосточных портов. 20 миллионов тонн ежегодно планирует перегружать «Сахатранс», при этом в порту этой компании предусмотрели не только перевалку угля, но и контейнерный терминал.

15 миллионов тонн, с возможностью последующего увеличения, планирует перерабатывать Дальневосточный Ванинский Порт.

Увидев на слайдах черный от угля порт ОАО «Ванинский морской порт», представитель Дальневосточной железной дороги Владимир Крапивный поинтересовался, когда можно будет добывать уголь прямо из бухты, напомнив, что угольный пласт в бухтах Приморья превысил 2 метра.

Итоги продажи некогда «визитной карточки» региона — Ванинского порта — компании «Мечел» сегодня не устраивают многих. Перестала работать контейнерная линия Ванино — Пусан, разорваны отношения с рыбаками, раньше сотрудничавшими с портом.

Обсудили члены Общественного совета и несостоявшуюся ПОЭЗ «Советская Гавань».

«Создавались виртуальные проекты, заявлялись виртуальные объемы. Инициаторы всего этого живут в Москве, работают по контракту — год-два, и их нет. Сразу было понятно, что старая железнодорожная линия, построенная в 40-х годах прошлого века, не способна перевезти те объемы, что заявляли для ПОЭЗ «Советская Гавань», — подчеркнул представитель ДВЖД Владимир Крапивный.

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Свободный порт Ванино членами совета, в принципе, оценен положительно. Однако, по словам Леонида Теребижа, необходимо, «чтобы все эти преференциальные режимы чувствовал на себе простой портовик. Иначе люди просто не поймут — зачем все это».

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторы Свободного порта Ванино сталкиваются с трудностями уже на этапе выделения земельных участков: 90% земель, пригодных для развития портовой инфраструктуры принадлежат либо Минобороны, либо Лесному фонду. На судебные тяжбы с военными могут уйти годы — ни один инвестор не станет столько ждать.