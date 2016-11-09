Москва, 9 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Госдума переносит обсуждение парламентского запроса в связи с информацией о возможном финансировании «Альфа-банком» войны в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Поступили дополнительные материалы», — заявил автор запроса депутат Евгений Федоров («Единая Россия»). «Поскольку вопрос огромной важности, касается финансирования карательной операции на территории Украины против наших соотечественников, нужно дополнительное изучение», — пояснил депутат. «Прошу пока перенести», — обратился он к коллегам. Госдума предложение поддержала.

Парламентский запрос о незаконном финансировании украинских силовиков в зоне АТО Госдума может направить Генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Автор запроса депутат Евгений Фёдоров («Единая Россия») обратил внимание на то, что согласно материалу, размещенному в интернете, «в зоне АТО «Альфа-банк» выплачивает зарплаты украинским солдатам». Со ссылкой на эксперта украинской банковской сферы Михаила Стрельникова сообщается, что в зоне «антитеррористической операции» украинские военнослужащие получают заработную плату через отделения «Альфа-банка», который является дочерним финансовым учреждением российского частного коммерческого банка.

Со своей стороны, «Альфа-банк» заверяет, что никогда не финансировал стороны военного конфликта. «АО «Альфа-банк» от имени всех банков, входящих в банковскую группу «Альфа-банк», официально заявляет о том, что, находясь вне политики, мы никогда не финансировали и не будем финансировать в любой форме стороны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, где бы то ни было», — говорится в сообщении пресс-службы организации.