Вашингтон, 9 ноября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от партии демократов Хиллари Клинтон признала, что уступила победу на выборах 8 ноября республиканцу Дональду Трампу. Об этом экс-госсекретарь сообщила сопернику в ходе телефонного разговора, передает CNN.

Marc Nozell Хиллари Клинтон

Отмечается, что Клинтон сама позвонила Трампу. Детали беседы политиков не сообщаются. Официальных заявлений о поражении ни сама Клинтон, ни члены ее штаба еще не сделали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно предварительному подсчету голосов, победу на выборах главы США одержал Дональд Трамп. В его поддержку высказались 270 выборщиков, тогда как Клинтон поддержали 218 из них.