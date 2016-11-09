Махачкала, 9 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Студенты Дагестанской государственной медицинской академии провели пикет в поддержку преподавателя Камиля Магомедова, оказавшегося в центре скандала после распространения видео, на котором тот разделся прямо в аудитории донага.

OpenClipart-Vectors Пикет

Около 250 студентов собрались в Махачкале у здания биологического корпуса академии, передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM. Активисты защищают преподавателя от нападок и осуждают тех, кто распространил скандальную видеозапись в интернете.

С обращением к собравшимся вышли представители студенческого профкома и комитета по делам молодежи. Они заявили, что акция направлена на поддержку в целом всех, кто пострадал от моды последних лет — распространения в социальных сетях порочащих людей видео и фото.

Студенты отметили, что такие действия неправильны с точки зрения религии и морали. По их словам, паблики, распространившие видео в соцсетях, согласны его удалить, только если им в течение недели предъявят доказательства психических отклонений у преподавателя или приказ о его увольнении из вуза. Один из выступавших даже назвал справедливым отчисление всех студентов, присутствовавших в этот момент в аудитории, если преподавателя Магомедова уволят.

Читайте по теме: В Дагестане уволят преподавателя вуза, раздевшегося догола перед студентами

Как сообщало ИА REGNUM, преподаватель факультета гистологии Даггосмедакадемии Камиль Магомедов на днях разделся догола перед студентами на занятиях. Один из присутствующих зафиксировал произошедшее на камеру телефона и выложил в интернет.

Видеозапись распространилась в социальных сетях, вызвав широкий резонанс. Представитель Министерства образования и науки Дагестана заявил журналистам, что преподаватель будет уволен.

В вузе, где Магомедов работает последние 10 лет, о нем отзываются положительно. Теперь преподавателю предстоит психиатрическая экспертиза.