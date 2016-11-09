Киев, 9 ноября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. На Украине сократились объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ). По состоянию на 7 ноября этот показатель снизился на 0,1% и составил 14,341 млрд кубометров. Таким образом, наполненность украинских хранилищ снизилась до 46,34% с прежних 46,39%. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщалось на сайте компании «Укртрансгаз».

Pixabay.com Мало газа

Объемы, в которых заполнены газовые хранилища Украины, могут оказаться недостаточными для удачного прохождения зимнего периода. Причем Киев еще с лета текущего года стал отставать в заполнении ПХГ. Обеспокоенность по этому поводу не раз выражала российская сторона. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июне говорил, что в предыдущие годы у Украины были проблемы с закачкой в ПХГ в необходимых объемах. По состоянию на июнь 2016 года отставание от графика предыдущих двух лет по закачке газа в ПХГ составило больше 2 миллиардов 220 миллионов кубометров газа.

На тот момент уровень закачки газа в ПХГ составлял 20 млн кубометров в сутки. Для удачного прохождения отопительного сезона необходимо 17 млрд кубов (в 2015 году было 17,1 млрд кубов). То есть закачка должна была вестись на уровне 60 млрд кубометров газа.

По состоянию на август 2016 года Украина отставала в закачке газа в подземные хранилища на 2,1 млрд кубометров. Причем, по словам Миллера, в отопительный сезон это может создать проблемы не только для самой Украины, но и риски для транзита российского газа в европейские страны. Отставание в закачке газа не сократилось и в сентябре этого года. Министр энергетики РФ Александр Новак тогда предупредил Киев, что транзит российского газа в Европу предстоящей зимой будет сорван, если не будет ликвидировано отставание по закачке в 2−3 млрд кубометров газа.

«Украинская сторона могла бы ликвидировать эту опасность, закупив газ у «Газпрома» как минимум в объеме 2−3 млрд кубометров для закачки в ПХГ», — отмечал Новак.

В октябре украинским газовым хранилищам по-прежнему не хватало объемов до желательной заполненности. Украине недостаточно газа в ПХГ для нормального прохождения зимы, поэтому нужно закачать еще 2 млрд кубометров, отмечал Александр Новак. По его словам, Киев мог бы внести плату и получить необходимые объемы.

В итоге 13 октября на Украине начался отопительный сезон. Как сообщал «Нафтогаз Украины», этот сезон стартовал с запасами в ПХГ на уровне 14,7 млрд кубометров. Еще через три дня Украина прекратила закачивать газ и стала брать его из подземных хранилищ. По другим данным «Укртрансгаза», в середине сентября 2016 года в ПХГ находилось 15 млрд кубометров газа, а это только 49% от общего объема ПХГ, писало ИА REGNUM. В любом случае этих объемов может оказаться недостаточно.

Опасения по поводу недостаточной заполненности украинских ПХГ в конце октября выражал и президент РФ Владимир Путин. По его словам, в ПХГ Украины необходимо было закачать газа до уровня от 17 до 21 миллиарда кубометров, при этом хранилища были заполнены только до уровня в 14 млрд кубометров. «Газпром», в свою очередь, может возобновить поставки газа в любое время по цене $180 за тысячу кубометров на условиях предоплаты.

Напомним, что Киев прекратил покупать газ у России в конце ноября 2015 года, но продолжил закупки транзитного топлива в Евросоюзе, в том числе и в Польше. То есть, по сути, Украина продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а через третьи страны, при этом заявляя, что так газ обходится дешевле. Позже глава Минэнерго Украины Игорь Насалик признал, что европейский газ обходится на 45 долларов дороже, чем российский. В свою очередь, Владимир Путин 27 октября подчеркнул, что украинская промышленность уже платит за газ более чем по $300 за тысячу кубометров, а Россия готова продавать Киеву голубое топливо по $180.