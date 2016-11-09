Барнаул, 9 ноября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Серьезные финансовые проблемы неаккредитованной Алтайской академии экономики и права (ААЭП) стали предметом разбирательства в прокуратуре Барнаула. Дело в том, что академией не соблюдаются сроки выплаты заработной платы, в том числе — окончательного расчета перед уволенными сотрудниками. А студенты не могут вернуть внесенные за обучение деньги. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил прокурор Барнаула Владимир Елизаров.

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По его словам, приказом ректора срок возврата платы за обучение определен в три месяца, что нарушает право на образование. Ведь бывшим студентам ААЭП, переведенным в другой вуз, они необходимы для повторной оплаты обучения. В связи с тем прокурором внесено представление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст .5.27 КоАП РФ (меры на рассмотрении), по результатам которого незаконный приказ был отменен.

Тем не менее деньги и долги по заработной плате придется взыскивать через суд. Первые три исковых заявления уже рассмотрены и удовлетворены.

Но вопрос погашения долга перед бывшими студентами академии остается на контроле в прокуратуре города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые проблема с вузом была озвучена еще в январе 2016 года. Однако, ректор Сергей Тен уверял, что аккредитацию вуз все же получит до конца сентября. Но этого не произошло, и академия вынужденно остановила образовательную деятельность. Студентов очной формы обучения по направлениям «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика» принял Алтайский государственный университет. Выпускников, специализировавшихся по направлению «Таможенное дело», собирался взять под свое крыло Сибирский государственный университет путей сообщения.

Также в 2016 году аккредитации лишились два других высших негосударственных учебных заведения: Алтайский институт финансового управления (АлтИФУ) и Алтайский экономико-юридический институт (АЭЮИ).