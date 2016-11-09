Ярославль, 9 ноября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. 13 новых автомобилей скорой медицинской помощи переданы больницам Ярославской области. Ключи от автомобилей главврачам медучреждений вручил лично глава региона, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Yarregion.ru Машины скорой помощи

Обновления автопарка служб скорой помощи ждали как в крупных городах, так и в районах. Несколько машин отправится в Ярославль и Рыбинск, еще четыре автомобиля — в Гаврилов-Ямский, Некрасовский, Некоузский муниципальные районы и в поселок Пречистое.

Машины «скорой» приобретены за счет федеральных средств. Всего для Ярославской области будет закуплено 27 автомобилей.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время в регион поступит вторая партия: стандартные машины скорой помощи и реанимобили. Благодаря такой поддержке федерального центра значительно обновится состав автопарка скорой помощи по всей Ярославской области», — отметил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее на встрече с общественностью глава региона подчеркнул, что обеспечение высокого уровня медицинских услуг и их доступности людям — одна из приоритетных задач Правительства области. Она будет отражена в комплексной стратегической программе развития региона, формирование которой органы исполнительной власти будут проводить вместе с представителями общественности и ведущими специалистами различных отраслей.