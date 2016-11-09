Вашингтон, 9 ноября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США — он набрал необходимое количество голосов выборщиков, сообщает Associated Press.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп

В настоящий момент у него 276 голосов при 270, необходимых для победы — он заручился поддержкой 10 выборщиков штата Висконсин. У его соперницы-демократки Хиллари Клинтон пока 218 голосов выборщиков.

Пока это не официальные результаты, а прогнозы ведущих СМИ. Победу Трампу также отдали The Washington Post и Bloomberg. Подсчет голосов еще продолжается.