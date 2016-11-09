Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга большинством голосов отказалось обсудить вопрос о референдуме против появления в городе моста Ахмата Кадырова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Заксобрание Санкт-Петербурга

Вопрос был внесен в повестку пленарного заседания на совете фракций по инициативе «яблочников», однако затем исключен из нее на пленарном заседании большинством голосов. Исключить вопрос предложил единоросс Денис Четырбок, за проголосовали 39 депутатов, 8 парламентариев были против.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский заявил, что это является грубейшим нарушением принципов парламентаризма и принципов защиты меньшинства. Он обратил внимание, что все фракции имеют право внести вопрос в повестку дня, но это право теряет всякий смысл, если вопрос затем «можно выкинуть простым голосованием».

По словам Вишневского, ситуация свидетельствует о том, что парламент «не просто не хочет давать гражданам возможности проведения референдума против моста Кадырова, а даже боится обсуждения этого вопроса с парламентской трибуны».

«Городской парламент категорически отказывается даже обсудить, можно ли дать гражданам право решать самим, как что будет называться в нашем городе», — подчеркнул Вишневский. Он напомнил, что петицию о референдуме против моста Кадырова подписали более 100 тыс. горожан.

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Напомним, Городская избирательная комиссия с третьего раза одобрила ходатайство о проведении референдума против «моста Кадырова», после чего документ получил положительное заключение в юридической службе ЗакСа. Парламент должен в течение 20 дней должно решить, стоит ли выносить на референдум вопросы, предложенные инициативной группой.

Помимо вопроса о целесообразности появления моста имени Ахмата Кадырова в Петербурге у жителей также предполагается спросить, стоит ли учитывать мнение петербуржцев при наименовании улиц и дорог, а также передать эти полномочия парламенту.

Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать в честь первого чеченского президента Ахмата Кадырова мост через Дудергофский канал на юго-западе города еще 30 мая. Оппозиционные политики раскритиковали такое решение, подчеркивая, что Ахмат Кадыров не имеет никакого отношения к северной столице. Несколько краеведов и экспертов в области культурного наследия в знак протеста вышли из состава комиссии.

Стоит добавить, что губернатор северной столицы Георгий Полтавченко в 2014 году также замечал, что Ахмат Кадыров «не принимал непосредственного участия в жизни Петербурга, не жил и не работал в городе», однако позже поменял мнение и признал, что Кадыров заслуживает этого ввиду признания его Героем России посмертно.