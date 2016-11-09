Париж, 9 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Лидер партии «Национальный фронт Франции» Марин Ле Пен поздравила нового президента США Дональда Трампа с победой на президентских выборах 8 ноября, сообщает 9 ноября Reuters.

Donaldjtrump.com Трамп

«Поздравляю нового президента США Дональда Трампа и свободный американский народ!» — написала Ле Пен в своем официальном Twitter-аккаунте.

Напомним, социологические опросы показывают, что, скорее всего, Ле Пен выиграет первый раунд президентских выборов во Франции в следующем году, но проиграет второй раунд независимо от того, кто будет ее соперником по президентской гонке.