Вашингтон, 9 ноября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Глава избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста призвал сторонников экс-госсекретаря США дождаться окончательных итогов подсчета голосов, прежде чем считать Клинтон побежденной, сообщает «Лайф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

По словам Подесты, подсчет голосов продолжается, должен быть учтен каждый голос. При этом политик посоветовал сторонникам Клинтон немного отдохнуть.

«Всем следует расходиться, немного поспать, нам будет что сказать завтра. С ней еще не покончено», — пояснил он.

Стоит отметить, что сама Клинтон не выступила перед сторонниками, делегировав это своему помощнику. Также штаб кандидата в президенты США от демократов прекратил трансляцию итогов выборов на своих страницах в соцсетях Facebook и YouTube.

По последним данным, отрыв кандидата от республиканцев Дональда Трампа от своей соперницы составляет свыше 60 голосов. На счету миллиардера — 276 голосов выборщиков против 215 голосов, отданных за Клинтон.