Новосибирск, 9 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Большинство долгостроев в Сибири находятся в Новосибирской области, следует из данных управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Правительство Новосибирской области Генпрокуратура обнаружила в Новосибирской области еще 12 долгостроев

«На территории округа числится около 170 объектов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, из них 45% — в Новосибирской области, где прокурорами за июль-сентябрь 2016 года выявлено 12 проблемных объектов», — подчеркивают в ведомстве.

Сделав несколько нехитрых вычислений, можно посчитать, что по данным Генпрокуратуры в Новосибирской области уже порядка 77 долгостроев. При этом, в сентябре региональные власти озвучивали немного другие цифры. По данным министра строительства области Ивана Шмидта, на учете у новосибирского Минстроя числилось 54 долгостроя. Однако, министр строительства также подчеркивал, что всего на контроле у властей около ста таких объектов.

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Низкие темпы возведения домов отмечены и на трех объектах незавершенного строительства в Кемеровской области, застройщиком которых является ООО «Тибет-СВ» — возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Уголовное дело о мошенничестве и использовании заведомо подложного документа (разрешительной документации) возбуждено и в отношении застройщиков дома в Иркутске — ООО «СибИнвест» и «Торговый дом «ИЗКВ».

В Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях обнаружились факты нарушения порядка привлечения денежных средств граждан для строительства жилых домов, в большинстве регионов по требованиям прокуроров приводились в соответствие с законом условия договоров участия в долевом строительстве, ущемляющих права граждан. Кроме того, застройщики не всегда соблюдали требования закона о порядке и сроках представления ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности с участием денежных средствдольщиков, сроках внесения изменений в проектные декларации и их опубликования, об уведомлении о переносе срока ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и передачи объектов.

За девять месяцев текущего года органы прокуратуры выявили почти 1,2 тыс. нарушений закона в сфере защиты прав участников долевого строительства многоквартирных жилых домов. За это же время опротестовано 35 незаконных правовых актов, внесено 221 представление, объявлены предостережения 16 должностным лицам, в суды направлено 14 исков (заявлений), по их инициативе к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 225 виновных лиц, возбуждено 12 уголовных дел.

Отметим, что данные по количеству проблемных объектов в Новосибирской области у разных ведомств разные. Мэрия Новосибирска, сообщает о 47 долгостроях и 5,5 тыс. пострадавших граждан на территории муниципалитета. Министерство строительства области (как указывалось выше) заявляло, что в регионе (в том числе и в Новосибирске) — 54 проблемных объекта с 1,6 тыс. пострадавших (чуть ранее сообщалось о 53 таких объектах). По данным областной прокуратуры, на 1 июля 2016 года в регионе было зарегистрировано 65 долгостроев, из них 50 домов на территории Новосибирска. В их строительстве участвуют более 6,2 тыс. человек. Исходя из последних цифр, которые озвучило сибирское управление Генпрокуратуры, в Новосибирской области сегодня порядка 77 долгостроев. В строительстве более 500 объектов долевого строительства участвует около 250 застройщиков — в основном это многоквартирные дома. Представители общественности также не проявляют оптимизма и считают, что уже в 2017 году количество долгостроев в Новосибирской области увеличится вдвое.

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