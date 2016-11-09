Москва, 9 ноября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Самые грязные президентские выборы в истории США близки к завершению, наверное, впервые за последние десятилетия кандидаты от двух ведущих американских партий не походили друг на друга как близнецы-братья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя предварительные итоги голосования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Истеблишмент США против простых американцев — так бы я охарактеризовал суть выборов», — говорит сенатор.

«Триумфально побеждает Дональд Трамп, и это больше, чем сенсация. Это в определенной степени даже потрясение основ. Несмотря на то, что истеблишмент сделал все, чтобы исключить даже саму возможность каких-то кардинальных перемен и во внешней, и во внутренней политике — на Клинтон работала вся государственная машина, — граждане США выбирают перемены», — констатировал парламентарий.

До 20 января — официального вступления в должность президента США — у Трампа будет время, чтобы психологически отойти от выборов и еще раз как следует продумать действия новой администрации на международной арене, говорит Клинцевич. «А вот дальше, не исключаю, что уже в своей программной речи во время инаугурации от него можно ожидать серьезных внешнеполитических инициатив, в том числе и по Сирии, — причем самых неожиданных и неоднозначных, и реакция на них со стороны России должна быть предельно точной», — уверен сенатор.

«Я даже считаю, что самый начальный этап будет определять очень многое в дальнейшем развитии российско-американских отношений. Многое, если не все. Перезагрузка отношений между нашими двумя странами, что, несомненно, сделает мир более безопасным, возможна», — заявил Клинцевич.