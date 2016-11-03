Москва, 21 мая, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Посольство США на Украине опубликовало 21 мая в Twitter картину Ильи Репина «Запорожцы», дорисовав на неё президента США Джо Байдена.

Илья Репин. Запорожцы. 1891

Американский лидер занял место центрального персонажа оригинала картины сидит за столом и подписывает «закон о дополнительных ассигнованиях Украине».

«Авторская визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный дополнительный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — говорится в подписи публикации.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».