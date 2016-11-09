Ярославль, 9 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В ночь на 9 ноября в Ярославле было закрыто движение по автомобильному мосту через реку Которосль в створе Комсомольской площади, из-за чего утром в Красноперекопском районе возникли большие пробки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мост был закрыт в связи с аварийным состоянием. Несколько лет назад движение по нему уже было ограничено и осуществлялось по одной полосе. 14 сентября мост был испытан на прочность тяжелыми грузовиками, после чего городские власти приняли решение о его закрытии.

Сергей Тюрин Пробка

Мост связывал Красноперекопский район с центром города, объезд возможен через второй мост — Толбухинский или мост на Московском проспекте, однако в часы пик движение по ним и без того затруднено. После закрытия моста в створе Комсомольской площади пробка образовалась на улице Большая Федоровская, а также ряде прилегающих улиц.

«Сегодня был полный коллапс. Ехал больше часа от улицы 8 марта до Толбухинского моста. Ситуация усугубляется тем, что дороги здесь почистили плохо. Такая ситуация будет повторятся каждое утро. Прежде чем закрывать мост, мэрия должна была подумать об изменении схемы движения. Машины все поехали на Толбухинский мост, а повернуть можно в течение нескольких секунд, там короткий сигнал светофора. Думаю, надо сделать постоянную стрелку налево», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Сергей Тюрин.

Мэрия Ярославля просит автомобилистов «быть предельно внимательными» и обещает отремонтировать проблемный мост в течение следующего года.

«Мы планируем в следующем году сделать реконструкцию и постараться к сентябрю мост запустить. Также планируем подвести мост к Карабулинской развязке», — пояснил заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Александр Морозов.

Сергей Тюрин отмечает, что средства на ремонт моста в проекте бюджета города на 2017 год пока не заложены.

«Мэрия хочет отремонтировать мост за счет денег Карабулинской развязки, но будут ли эти деньги, еще бабушка надвое сказала. Считаю, что мост закрыли рано. Он не такой уж и плохой. Грузовики да — надо было запретить, а легковые машины, особенно в трудное зимнее время, еще могли бы ездить», — высказал свое мнение депутат муниципалитета Ярославля Сергей Тюрин.

В мэрии города говорят, что изначально мост был запроектирован под другие нормативные нагрузки: 60 тонн для машин и 400 кг/м² для пешеходов. Сейчас ситуация изменилась, конструкции моста обветшали и передвижение по нему стало небезопасным.