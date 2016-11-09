Псков, 9 ноября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Лидер Псковского регионального отделения КПРФ, депутат Псковского областного собрания Александр Рогов включён в обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Список из 135 человек опубликован на сайте Кремля.

Kprf.pskov.ru Александр Рогов

50-летний Рогов — единственный представитель Псковской области в составе президентского резерва. Впервые он вошёл в списки резервистов в 2014 году.

Всего в обновлённый состав президентского резерва, который 7 ноября одобрен президентом России Владимиром Путиным, включены 135 человек, «имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества».

«В течение 2016 года ряд лиц, находящихся в резерве, получили повышение в должности, в том числе в федеральных органах власти», — отмечается на сайте президента. В частности, были наделены полномочиями членов Совета Федерации, были назначены на должности заместителей федеральных министров, а на региональном уровне стали заместителями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, главами городов — административных центров регионов.