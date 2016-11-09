Грозный, 9 ноября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Чечне пропал житель селения Кенхи Рамзан Джалалдинов, который весной 2016 года выступил с критикой местных властей в обращении к Владимиру Путину. По информации прокуратуры региона, 6 ноября Джалалдинов вышел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено, говорится в сообщении надзорного органа.

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По факту безвестного исчезновения жителя селения Кенхи прокуратура Чечни организовала проверку, сообщает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM. Ход проверки взял под личный контроль прокурор республики. Материалы для организации доследственной проверки направлены в следственное управление СКР по региону.

Стоит отметить, что ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что, по словам родственников пропавшего, Джалалдинов «из-за полученных при строительстве нового дома травм», собирался уехать из Чечни еще 3 ноября, но его задержали вместе с сыном сотрудники полиции. Задержанных допросили, забрали паспорта и телефоны, после чего отпустили, пишет «Дождь». На следующее утро Джалалдинов пропал из дома.

Комментируя пропажу человека, чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев отметил, что им приняты меры к уточнению информации и выяснению обстоятельств дела. При этом уполномоченный по правам человека в Чечне высказал удивление: «Непонятно, почему об исчезновении Джалалдинова раньше правоохранительных органов узнают каляпины и прочие эксплуататоры чеченской темы. Причем они не просто узнают, а тут же заявляют о целом наборе каких-то странных обстоятельств, при которых якобы и пропал распиаренный ими прежде житель высокогорья».

По словам Нухажиева, у Джалалдинова не было никаких проблем с местными властями, «он строил дом и не собирался исчезать», цитирует омбудсмена «Грозный-Информ». Напомнив, что житель Кенхи и прежде пропадал в Дагестане, Нухажиев высказал уверенность, что скоро тот вновь объявится.

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Житель чеченского села Кенхи извинился перед Кадыровым за жалобы Путину

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года житель села Кенхи Рамзан Джалалдинов пожаловался в видеообращении Владимиру Путину на коррупцию местных чиновников, затягивание выплат компенсаций владельцам разрушенных во время боевых действий домов и другие проблемы села. Ситуацию в селе изучали сразу две комиссии — правительства Чечни и Дагестана, так как в селении Кенхи живут аварцы — самый многочисленный народ в Дагестане.

13 мая дом Джалалдинова сгорел. Сам он высказал мнение, что дом был сожжен по указанию руководителей республики за критику в их адрес. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Джалалдинов сам поджег свой дом, чтобы скомпрометировать чеченское руководство.

Вскоре Джалалдинов назвал ошибкой свои заявления в адрес чеченских властей и принес извинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Также он поблагодарил чеченского лидера за восстановление Шаройского района.

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Проблемы жителей села Кенхи выяснила делегация правительства Дагестана