Воронеж, 9 ноября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Венгрия и Воронежская область готовы развивать экономическое сотрудничество, прежде всего, в аграрной сфере. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Воронежской области, было заявлено 8 ноября в ходе встречи главы региона Алексея Гордеева с делегацией Венгрии, которую возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла. Визит делегации состоялся в рамках проведения «Дней Венгрии в Воронеже».

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев

«Гуманитарная составляющая всегда приводит и к экономическим отношениям. Мы очень надеемся, что ваш визит позволит нам существенно развить связи представителей бизнеса Венгрии и Воронежской области», — подчеркнул на встрече главы региона Алексей Гордеев.

Глава региона отметил, что еще со времен Советского Союза сотрудничество двух стран было тесным и разносторонним, а многие венгерские продукты питания постоянно присутствовали на столах советских граждан и уже воспринимались ими как свои. Сегодня, несмотря на то, что есть ряд совместных наработок в сельском хозяйстве, в науке и образовании, интерес венгерской стороны к России и к Воронежской области, в частности, несколько угас.

«Я посмотрел товарооборот между нами — это совсем скромные цифры, они больше подходят для показателей торговли между конкретными людьми. Есть колоссальный резерв сотрудничества. Я уверен, что программа вашего пребывания у нас будет интересной и будет желание вернуться в Воронеж», — обратился Алексей Гордеев к послу.

Янош Балла отметил, что если с Москвой и Санкт-Петербургом у Венгрии существует уже достаточное количество проектов, то в российских регионах пока только идет поиск новых возможностей.

По словам посла, Венгрия готова налаживать сотрудничество, в частности, по проектам в сельском хозяйстве, как в животноводстве (уже сегодня в Воронежскую область завозится венгерский племенной скот), так и в растениеводстве — овощеводстве и семеноводстве. По словам посла, венгерские аграрии делают ставку на комфортные климатические условия в нашем регионе. В числе других направлений — машиностроение, фармацевтика, атомная энергетика, очистка воды, наука и образование.

«Я очень признателен губернатору, что мы смогли сюда привезти те венгерские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве в аграрном и промышленном секторе. Я думаю, что тот опыт, который в последние годы складывался, даст толчок для новых возможностей», — выразил уверенность Янош Балла.

Алексей Гордеев предложил провести в Воронеже совместный российско-венгерский форум, где можно будет выбрать по-настоящему перспективные направления сотрудничества.