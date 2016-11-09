Омск, 9 ноября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В ряде сибирских регионов в октябре 2016 года зафиксирован рост цен на куриные яйца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены. Потребительская корзина

В частности, по данным Томскстата, в Томской области в октябре по отношению к сентябрю производители куриных яиц подняли цены на свою продукцию на 18,3%. В Алтайском крае яйца подорожали на 13,7%; в Кемеровской области — на 18,2%; в Новосибирской области — на 12,5%.

В Красноярском крае, по данным Красноярскстата, яйца подорожали на 7,7%. В Хакасии, согласно информации Хакасстата, — на 15,4%.

В Омске куриные яйца подорожали на 8,1% (сейчас десяток яиц в омских магазинах в среднем стоит 50,54 руб.). При этом, по данным областного Минсельхозпрода, количество выпускаемых в регионе куриных яиц не снижается.

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Куриные яйца относятся к социально значимым продовольственным товарам, рост цен на которые серьезно бьет по карману покупателей.

«Могу лишь предположить, что куриное яйцо — это товар, близкий к биржевым, условно говоря, как сахар. Цена на него может колебаться в зависимости от спроса и предложения. Вполне возможно, что сейчас кто-то из производителей куриного яйца снизил объемы производства. Следовательно образовался дефицит куриного яйца, и рынок отреагировал на это повышением цены. Однако, могу сказать, что в Омске до последнего момента куриные яйца были дешевле, чем, например, в Новосибирской или в Тюменской областях», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский предприниматель Виктор Шкуренко.

По данным Минсельхозпрода Омской области, количество выпускаемых в регионе куриных яиц не снижается. «Омские птицефабрики как работали в больших объемах, так и работают. Ежегодно во всех категориях хозяйств Омской области производится 855 млн штук яиц. За 9 месяцев 2016 года в сельхозорганизациях региона произведено 503 млн штук яиц. Это на 5 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили ИА REGNUM в министерстве.

В настоящее время в Омской области работают 11 птицефабрик, четыре из которых — яичного направления, остальные — мясного.